BVB: Watzke-Abgang birgt große Gefahr - SPORT1-Kommentar von Manfred Sedlbauer

„Irgendwann kommt dann der Tag, an dem ich nur noch Fan von Borussia Dortmund bin. […] Und wenn wir verlieren, dann schimpfe ich einfach auf die Verantwortlichen“, scherzte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei seiner Abschiedserklärung im Trainingslager der Dortmunder in Marbella.

Ab Herbst 2025 darf Watzke also von der Tribüne aus schimpfen. Bis dahin wartet auf den BVB eine riesige, schier unlösbare Herausforderung. Denn Borussia Dortmund ohne Watzke - das war über zwei Jahrzehnte undenkbar.

Der BVB-Dampfer verliert seinen Kapitän

Seit 20 Jahren hat Watzke im Verein das Sagen. Er bestimmt, was auf sportlicher und strategischer Ebene passiert, ist in alle Abläufe des Vereins eingebunden und steuert den BVB-Dampfer nun schon seit Jahren erfolgreich an vorderster Front.