Wer beim BVB jetzt den Takt angibt - nicht der Trainer!

Die neuen Co-Trainer des BVB sind bei den Trainingseinheiten die Ersten auf dem Platz in Marbella, bauen Einheiten und Spielformen auf. Dass sie keineswegs nur Hütchenträger sind, ist schnell ersichtlich geworden.

Sahin und Bender tonangebend - Terzic nur Beobachter

Wie schon am Mittwoch waren es auch am Donnerstag die beiden neuen Co-Trainer, die die Trainingsformen vorgaben, anleiteten und verbesserten. Und das lautstark und deutlich. BVB-Trainer Edin Terzic nahm meist nur die Rolle des Beobachters ein.

Lediglich mit kleinen Verbesserungen oder motivierenden Worten mischte er sich ein - offenbar genau so will Terzic das Trainingskonzept auch in Zukunft etablieren.