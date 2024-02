"Absoluter Albtraum": Thomas Müller legt nach Bayern-Debakel nach

„Das Spiel gestern war ein absoluter Albtraum für uns!!“, schrieb Müller, der Spitzenreiter Leverkusen Respekt zollte, bei Instagram: „Gratulation an unseren Gegner aus Leverkusen - sie haben eine unglaubliche Siegesserie.“

Den Titel in der Bundesliga will Müller trotz fünf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze nicht abschenken: „Der Kampf um den Titel ist noch nicht vorbei.“

Müller richtet Fokus auf Champions League

Der Routinier machte aber auch deutlich, dass es einer Steigerung bedarf, falls Bayern nochmal oben angreifen will: „Wir müssen aber erstmal unsere Dinge richtig machen. Die nächste Chance und ein sehr wichtiges Spiel gibt es am nächsten Mittwoch. Auf geht‘s wieder.“

Was Alonso anfasst, wird zu Gold

Unmittelbar nach dem 0:3 seiner Münchner hatte Müller in einem beachtlichen Interview eine andere Einstellung von seinen Bayern-Kollegen gefordert. Der Superstar monierte eine gewisse „Verkopftheit“ im Spiel des Rekordmeisters, der Gefahr läuft, erstmals seit vielen Jahren komplett ohne Titel zu bleiben.

Wie von Müller angesprochen geht es für den FCB am Mittwoch weiter, dann wartet in der Champions League das Hinspiel im Achtelfinale. Bayern tritt gegen Lazio Rom zunächst auswärts an.