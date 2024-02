Müller nach Bayern-Pleite in Leverkusen in Rage: "Da fehlen mir teilweise die Eier"

„Warum, Warum? Es gibt natürlich einige Symptome“

Müller: „Was mir fehlt ist, und deswegen sage ich es auch öffentlich: Was mir fehlt von uns Spielern: Im Training zeigen wir deutlich bessere Ansätze. Weil wir da mutig sind. Weil wir da frei Fußball spielen. Da fehlen mir, und jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren, teilweise die Eier und diese Freiheit. Wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel. Vor allem mit Ball. Wenn du Leverkusen siehst, da ist doch nicht jeder Schachzug geplant. Wenn der Grimaldo rechts außen auftaucht, obwohl er Linksverteidiger ist. Die zocken einfach, die spielen Fußball. Die suchen Lösungen. Da bietet sich einer an, wenn er merkt: Oh, der Raum ist zu – dann zieht er zwei Meter auf. Das machen wir auch, aber nicht in dem Spiel, wenn der Druck da ist. Das erwarte ich von unserer Mannschaft und von dem FC Bayern immer! Von uns Spielern, die auf dem Platz stehen. Man darf den Druck spüren, aber es muss einem Energie geben. Zehn Minuten haben wir ganz gut angefangen, und verstehen aber nicht, dass wenn es mal zäh ist und und vielleicht ein Abwarte-Spiel: Bring den Ball öfter in die gegnerische Hälfte! Spiel mal einen langen Ball! Von mir aus, hier hinten einfach ins Aus (dreht sich um und zeigt auf die Seitenauslinie, Anm. d. Red.). Dann gibt es Einwurf, können wir zustellen. Wir spielen da von A nach B, von B nach C - und keiner hat die Freiheit, einfach zu zocken.“