Als Eberl an Alonso baggerte

Für Max Eberl ist Xabi Alonso natürlich kein Unbekannter. Der neue Sportvorstand des FC Bayern versuchte bereits vor drei Jahren als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach , den Spanier von einem Engagement in der Bundesliga zu überzeugen.

Welche Rolle spielt diese Vorgeschichte bei der Suche nach einem neuen Bayern-Trainer für die kommende Saison? „Ich kann von dem Gespräch von damals erzählen, was für heute keinen Ausschlag hat. Was die heutige Trainersuche betrifft, bin ich weit davon entfernt, irgendetwas zu kommentieren“, erklärte Eberl bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag.