Bayer Leverkusen: Ein Juwel mit Star-Potenzial

Die gute Laune wollte Nathan Tella auch eine Viertelstunde nach dem Abpfiff nicht aus dem Gesicht weichen. „Ich bin so froh, Teil dieser Mannschaft zu sein“, schwärmte der 24-Jährige mit leuchtenden Augen über das Team von Bayer Leverkusen, das ein lange Zeit schwieriges Spiel in Darmstadt (2:0) am Ende doch souverän gewann.

Auslöser für all die positiven Emotionen war aber natürlich vielmehr seine persönliche Leistung. Schließlich hätte Tellas Nachmittag kaum besser laufen können.

Im Schnelldurchlauf: Bereits im ersten Durchgang brachte Tella die Werkself gegen engagierte und bissige Hausherren auf die Siegerstraße. Da köpfte der Außenspieler eine präzise Flanke von Alejandro Grimaldo ins Netz.

Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte der nigerianische Nationalspieler dann, dass er es auch mit dem Fuß kann. In halbrechter Position nahm Tella einen Pass von Florian Wirtz entgegen und donnerte den Ball wuchtig wie platziert ins kurze Eck. Zwei Chancen, zwei Tore, der gefeierte Matchwinner - mehr geht nicht. Noch dazu war es sein erster Startelf-Einsatz in der Bundesliga überhaupt.

Erstaunlich lange hatte sich der im Sommer für rund 20 Millionen Euro vom FC Southampton gekommene Angreifer gedulden müssen, spielte bis dahin nur eine Nebenrolle. Auf der rechten Schiene wirkte Platzhirsch Jeremie Frimpong unantastbar. Doch Trainer Xabi Alonso rotierte vor den beiden extrem wichtigen Spielen gegen den VfB Stuttgart sowie den FC Bayern München und gab Tella die Bühne, die er sofort perfekt zu nutzen wusste.

Tella „arbeitet im Training brutal hart“

Eine besondere Vorahnung hatte Tella schon beim 1:0. „Ich habe Jeremie unter der Woche gesagt, dass wir beide zwar oft am zweiten Pfosten sind, aber nie Kopfballtore erzielen – und heute hat es bei mir tatsächlich geklappt. Darüber haben wir in der Kabine ein paar Witze gemacht“, sagte der nur 1,73 Meter große Flügelspieler nach der Partie. Einmal mehr zeigte Tella: Hat er in der Rückwärtsbewegung noch Luft nach oben, löst er seine Aufgaben in der Offensive umso besser.

Letztlich bringt Tella dort sogar Fähigkeiten mit, die der eigentlich gesetzte Frimpong hin und wieder vermissen lässt. Zuallererst nämlich: Eine konsequente Chancenverwertung und den Willen, jederzeit den direkten Weg zum Tor zu suchen. Besonders tief dürfte sich Tellas zweiter Treffer vom Samstag ins Gedächtnis brennen - ein Schuss wie ein Strich, aus vollem Lauf, direkt ins Herz der Darmstädter. Brachiale 110 km/h soll die Geschwindigkeit des Balls betragen haben, wie der Mann des Tages hinterher verriet.

Wirkt der in England geborene Tella auf den ersten Blick wie ein typischer Tempodribbler, scheint seine wahre Stärke im Abschluss zu liegen. Vier Saisontore hat der 24-Jährige schon bejubelt, obwohl er in der Bundesliga häufig nur als Joker zum Einsatz kam und gerade einmal 242 Spielminuten aufweist. Letzte Saison netzte er als Leihspieler des FC Burnley gar 17 Mal in der Championship ein.

„Nathan hatte es nicht einfach“

Dass Tella in Deutschland erst eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchte, wundert derweil nicht. „Nathan hatte es nicht einfach. Ich weiß genau, wie es ist, wenn man in ein fremdes Land geht und die Sprache nicht spricht“, beschrieb Granit Xhaka die anfängliche Situation seines Teamkollegen. „Wir versuchen es ihm so einfach wie möglich zu machen. Er arbeitet im Training brutal hart und sich dafür heute belohnt.“

Auch Alonso stellte dem schnellen Rechtsfuß ein Sonderlob aus und erklärte: „Es ist normal, dass er Zeit braucht, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Aber er hatte immer eine sehr gute Einstellung und gute Energie. Wir brauchen ihn unbedingt.“ Zumal Arthur wegen einer Muskel-Sehnenverletzung noch ausfällt. So lange ist Tella die aktuell einzige echte Alternative zum Stammpersonal - sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn. Fortan dürfte er in der Bundesliga öfter zum Zug kommen.

Leverkusen ist bekanntlich noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Daher wird Alonso im Laufe der Rückrunde gerade seinen Vielspielern immer wieder die nötigen Pausen gönnen. Mit seinen jüngsten Leistungen steht Tella nun dick im Notizbuch seines Trainers und sollte eine der ersten Alternativen sein, falls diese benötigt werden. Kurios ist dabei jedoch, dass Tella seine aktuelle Auferstehung nur aufgrund einer persönlichen Enttäuschung zu Jahresbeginn erlebt.