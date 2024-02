Bayern-Aufholjagd? Es bräuchte ein Bundesliga-Novum

Ist das Meisterschaftsrennen schon entschieden? Acht Punkte liegt der FC Bayern München (50) nach 22 Spieltagen der laufenden Saison bereits hinter dem Tabellenführer Bayer Leverkusen (58). Der Rekordmeister droht den ersten Ligatitel nach elf Meisterschaften in Serie zu verspielen.

Dennoch erklärte Cheftrainer Thomas Tuchel nach der bitteren 2:3-Niederlage beim VfL Bochum, der Meisterkampf „ist natürlich erst entschieden, wenn es rechnerisch entschieden ist“ und fügte an: „Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, solange es nicht durch ist, ist es nicht durch.“

In diesem Jahr wird der FC Bayern die Titeljagd wohl noch mit Tuchel über die Ziellinie bringen, ungeachtet des zukünftigen Ausgangs. Doch bereits jetzt steht fest, dass Klub und Trainer ab dem Ende der Saison getrennte Wege gehen werden . Dies bestätigten die Münchener am Mittwochvormittag.

Schaut man auf die historischen Ausgangslagen nach dem 22. Spieltag, stellt man fest: Nie konnte eine Mannschaft in den letzten zwölf Spielen einer Saison, einen Rückstand von acht Punkten aufholen.

Bayern und Bremen halten den Rekord

Insgesamt 14-Mal stand der spätere Meister in der Bundesliga-Historie am Ende des 22. Spieltags nicht an der Tabellenspitze. Die höchste Aufholjagd ereignete sich zweimal unter Beteiligung des FC Bayern.