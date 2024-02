Bayern-Bosse attackieren vor Kracher bei Bayer Leverkusen: Meister-Ansage von Dreesen

Doch während man in Leverkusen aufgrund des Pokalspiels gegen den VfB noch Ruhe walten lässt, versucht man in München bereits munter, die rheinländische Ruhe ein wenig zu stören.

Bei Bayern gilt weiterhin: „Mia san mia!“

Da war er, der erste so gefürchtete Schuss in Richtung Leverkusen. Dreesens Botschaft: Mia san mia! „Das ist unser Anspruch, dass wir Meister werden, und wer wäre ich, wenn ich das nicht auch weiter als unser Ziel vorgeben würde?“, so Dreesen weiter.

Bayern fährt verbal zweigleisig

Tuchel will sportlich überzeugen

Der Trainer selbst will sich nicht ganz so selbstbewusst geben. Er setzt voll und ganz auf die Dinge, die auf dem Platz und eben nicht daneben stattfinden.

„Auf Nervosität des Gegners ist es schwierig zu spekulieren. Wir tun das, was wir in der Hand haben. Wir brauchen eine absolute Top-Leistung auf allen Positionen. Auf Fehler des Gegners zu spekulieren, ist Zeitverschwendung“, erklärte Tuchel auf der Pressekonferenz. Er verstehe aber komplett, was der Präsident meine. Leverkusen schaue in den Rückspiegel und sehe die lediglich zwei Punkte Vorsprung. Das sei kein Abstand.