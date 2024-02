Bayern-Leihgabe Josip Stanisic mit besonderem Tor für Leverkusen

Der 23-Jährige ist seit Saisonbeginn von den Münchnern an Leverkusen verliehen. Bei seinem Treffer in der 18. Minute nach einem schnell ausgeführten Einwurf und einem Querpass von Robert Andrich verzichtete der Außenverteidiger daher auch aus Respekt vor seinem eigentlichen Arbeitgeber auf ausgiebigen Jubel.

Lothar Matthäus kritisierte in der Halbzeitpause das Abwehrverhalten der Bayern. „Sie haben außen den Einwurf zugelassen ohne Druck auszuüben. Sané halbherzig, kein anderer läuft raus. Dier deutet nach hinten, aber Stanisic hat keiner im Auge. Vor allem nicht Boey, der auf einmal erschrickt, als Stanisic kommt. So eine schläfrige Situation habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, sagte Matthäus bei Sky .

Stanisic in der Hinrunde nur Ergänzungsspieler

Die Leihe von Stanisic, der bei Bayern noch bis 2026 unter Vertrag steht, war bisher nicht durchweg von Erfolg gekrönt. Der gebürtige Münchner kam auch in Leverkusen vor allem in der Hinrunde nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Zuletzt stand er aufgrund der Abstellungen der Leverkusener zum Afrika-Cup aber in der Bundesliga sechsmal in Folge in der Startelf.