Bundesliga: Bayer Leverkusen besiegt FC Bayern - Stanisic und Grimaldo schocken FCB

Ausrufezeichen von Bayer Leverkusen, bitterer Rückschlag für Bayern! Im Topspiel zwischen dem Bundesliga -Spitzenreiter und seinem Verfolger setzten sich die Leverkusener mit 3:0 (1:0) gegen den Rekordmeister durch und landeten damit einen Big Point im Titelrennen. Das Team von Trainer Xabi Alonso vergrößerte seinen Vorsprung in der Tabelle auf die Münchner wieder auf fünf Punkte.

Ausgerechnet Bayern-Leihgabe Josip Stanisic (18.) brachte Leverkusen in Führung. Der Außenverteidiger entwischte seinem Gegenspieler Sacha Boey, verzichtete nach seinem ersten Saisontor gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber aber auf ausgiebigen Jubel.

Nach der Pause bauten die Gastgeber ihre Führung aus: Adriano Grimaldo (50.) ließ Manuel Neuer mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte keine Chance. In der Nachspielzeit machte Jeremie Frimpong (90.+5) nach einem Konter den Deckel drauf.

Tuchel überrascht mit Startaufstellung

Bayern-Trainer Thomas Tuchel überraschte mit seiner Aufstellung . In der Abwehr setzte der Coach auf eine Dreier-, bzw. Fünferkette. Winterneuzugang Boey übernahm dabei die Rolle als linker Schienenspieler, obwohl er eigentlich rechts hinten zuhause ist. Min-jae Kim, Eric Dier und Dayot Upamecano bildeten die Innenverteidigung. Tuchels Abwehrformation ging auf Kosten einer Offensivposition - so musste Thomas Müller zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nach einer Stunde stellte Tuchel um, brachte mit Müller und Joshua Kimmich frische Kräfte.

Die Partie wurde wegen Fan-Protesten gegen den geplanten DFL-Investorendeal mit einer achtminütigen Verzögerung angepfiffen. Aus der Leverkusener Kurve wurden zunächst allerdings nicht wie in anderen Stadien Tennisbälle geworfen. Am Karnevalssamstag schleuderten die Fans Süßigkeiten und kleinere Gegenstände auf das Spielfeld. „Die DFL hat hier nichts zu Kamellen“, war auf einem Plakat zu lesen. Anschließend beteiligten sich auch Fans im Gästeblock am Protest.