Bayern - Leipzig: Kimmich-Szene sorgt für Aufsehen: Was war das?

Das sah seltsam aus: Joshua Kimmich hat beim späten Sieg des FC Bayern im Topspiel für Aufsehen gesorgt. Der Nationalspieler, der beim 2:1 gegen RB Leipzig als Rechtsverteidiger aufgeboten wurde, ging in der 35. Spielminute nach einem Foul von Lois Openda zu Boden. Im Fallen schnellte dabei sein Fuß nach oben, er traf seinen Gegner am Unterleib.

In der Wiederholung sieht man, dass Kimmichs Augen bereits im Fallen geschlossen waren, zudem hielt er sich sofort die von Openda nach hinten gezogene Schulter - an der er sich vor einigen Wochen eine Verletzung zugezogen hatte.

In der Nachspielzeit! Kane rettet Bayern

Matthäus schließt sich Nagelsmann an

Lothar Matthäus begrüßt die Entscheidung von Thomas Tuchel dennoch und sieht in ihr gar ein Zukunftsmodell. (Bayern vs. Leipzig JETZT im SPORT1-Liveticker)

„Kimmich kann diese Position Weltklasse spielen, wenn er sie annimmt. Ich gehe davon aus, dass er sie annimmt, denn er ist ein erfolgsorientierter Spieler“, sagte Matthäus bei Sky. „Ich glaube, dass er so intelligent und schlau ist, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellen wird. Und deswegen wird es eine Position, die er nicht nur heute, sondern wohl auch in Zukunft bekleiden wird.“