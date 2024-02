Bayern-Trio Coman, Boey und Mazraoui meldet sich zurück

Denn am Montag kehrten die zuletzt verletzten Stars Noussair Mazraoui, Sacha Boey und Kingsley Coman für ihre erste Laufeinheit auf den Rasen an der Säbener Straße zurück.

Coman, Mazraoui und Boey mit wichtigem Schritt

Schon am Sonntag gab es gute Nachrichten für die Münchner. Serge Gnabry und Alphonso Davies machten Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr. Das Duo nahm am Sonntag nach dem Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen RB Leipzig (2:1) erstmals wieder am Spiel-Ersatztraining teil.