Bleiben Alonso und Wirtz? Rolfes ist sich "sicher"

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen glaubt fest an einen Verbleib von Trainer Xabi Alonso über den Sommer hinaus. "Ja, ich bin mir sicher", sagte Rolfes im Sport1-Doppelpass am Sonntag.

Auch für Florian Wirtz. Bleibt der EM-Hoffnungsträger ebenfalls in Leverkusen? "Ja. Für ihn ist es das Richtige", sagte Rolfes: "Wie er spielt, merkt man, dass er ein Umfeld hat, in dem er sich entwickeln kann." Der Nationalspieler sei "nochmal reifer und dominanter geworden in dieser Saison. Florian ist ein Führungsspieler auf dem Platz." Zudem spiele Bayer in der kommenden Saison "voraussichtlich in der Champions League" - und Wirtz auch bei der EM im eigenen Land "hoffentlich eine große Rolle", sagte Rolfes.