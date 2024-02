Bochumer Abschied aus dem Keller: "Ist noch nichts erreicht"

Nach dem Coup des eigentlichen Bayern-Aufbaugegners VfL Bochum waren sich Abwehrspieler Bernardo und sein Trainer Thomas Letsch in einer Sache uneinig. "Es ist okay, ein oder zwei Tage zu feiern", sagte Bernardo nach dem überraschenden 3:2 (2:1)-Erfolg gegen Rekordmeister Bayern München. Sein Coach bremste hingegen die Emotionen gleich wieder: "Wir haben ein gewisses Polster, aber es ist noch nichts erreicht", sagte Letsch gewohnt nüchtern.

Der Mut, mit dem die Bochumer am Sonntag auftraten, war angesichts der 0:7-Klatsche im Hinspiel bemerkenswert - und genau das, was Letsch gefordert hatte. "Auch nach der Negativerfahrung in München wollten wir mutig ins Spiel gehen und hoch attackieren", erklärte er: "Wir wären enttäuscht gewesen, wenn es am Ende nur ein Punkt gewesen wäre."