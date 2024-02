Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – Borussia Dortmund, 0:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Gleich drei Wechsel nahm der BVB in der 59. Minute vor. Salih Özcan, Jamie Bynoe-Gittens und Thomas Meunier verließen das Feld für Emre Can, Ole Pohlmann und Marius Wolf. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.