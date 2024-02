Bundesliga: "Absolute Maschine" - Rückkehrer belebt BVB-Spiel

Mentalitätsmonster Ryerson überzeugt

Nicht nur defensiv war Ryerson ein echter Abräumer. Auch offensiv wusste er auf sich aufmerksam zu machen, kurbelte das Dortmunder Spiel über seine rechte Seite immer wieder an.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte er sogar die große Chance auf sein viertes Saisontor. Eine Malen-Flanke grätschte der 26-Jährige aus fünf Metern knapp am Freiburger Gehäuse vorbei.

Kurzes Kopfschütteln, Mund abwischen und weiter ging es. Wenige Momente später klärte Ryerson im eigenen Strafraum in höchster Not per Flugkopfball zur Ecke. Einsatz pur!