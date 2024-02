Bundesliga: B04 vs D98: Leverkusen dominiert mit Tella-Doppelpack, Darmstadt bleibt Schlusslicht

Am 20. Spieltag der Bundesliga sicherte sich Bayer 04 Leverkusen einen souveränen Sieg gegen SV Darmstadt 98. Dank der beeindruckenden Leistung von Nathan Tella, der in der 33. und 52. Minute jeweils das Netz zum Zittern brachte, dominierte Leverkusen das Geschehen entspannt.

Rotierende Werkself, kämpfende Lilien

Vor den anstehenden Herausforderungen gegen Stuttgart im Pokal und die Bayern in der Liga vollzog Leverkusen-Trainer Xabi Alonso fünf Wechsel im Vergleich zum torlosen Remis gegen Gladbach. Lukas Hradecky kehrte für Matej Kovar ins Tor zurück, während Jonathan Tah, Nathan Tella und Adam Hlozek Nadiem Amiri, Jeremie Frimpong und Jonas Hofmann auf die Bank verdrängten. An vorderster Front startete Winterneuzugang Borja Iglesias für Patrik Schick, der auf der Bank Platz nahm.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Tella knackt Darmstadts Abwehr

Die erste Halbzeit des Spiels begann mit einem zügigen Angriff der Lilien, der jedoch nicht zu einem erfolgreichen Abschluss führte. Leverkusen dominierte das Spiel mit geduldigem und konstruktivem Aufbau, während Darmstadt sich nicht versteckte und den Ball ebenfalls länger in den eigenen Reihen hielt. In der 7. Minute sah Andrich die erste Gelbe Karte des Spiels für ein hartes Foul gegen Holland.

Die erste wirkliche Torchance des Spiels kam in der 15. Minute, als Hlozek einen starken Chippball von Xhaka knapp rechts vorbei schoss. Trotz einer soliden defensiven Leistung der Lilien konnte Leverkusen in der 33. Minute durch Tella, der eine Flanke von Grimaldo verwertete, in Führung gehen. Die erste Halbzeit endete mit einer 1:0-Führung für die Werkself.

Tella-Doppelpack sichert Sieg

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen. In der 49. Minute sah Zimmermann Gelb für ein Foul gegen Wirtz. In der 52. Minute erhöhte Tella mit seinem zweiten Tor des Spiels auf 2:0 für Leverkusen. Er nutzte einen eröffnenden Pass von Wirtz und schoss die Kugel mit unglaublicher Wucht unter die Latte.

Trotz des Rückstands gab sich Darmstadt nicht auf und hielt den Ball länger in den eigenen Reihen. Allerdings konnte Leverkusen die Angriffsversuche der Hausherren gut verteidigen und das Spiel souverän herunterspielen. In der 65. Minute kam Polter für den angeschlagenen Holtmann ins Spiel und feierte sein Debüt im Lilien-Trikot. In der 74. Minute sah Hlozek Gelb für ein taktisches Vergehen an Mehlem.