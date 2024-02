Bundesliga: Die Stimmung beim BVB droht zu kippen - SPORT1-Kommentar von Manfred Sedlbauer

Disziplinloser BVB macht Gegner immer wieder stark

Der BVB ist disziplinlos. Nicht im Sinne von Platzverweisen oder unsportlichem Verhalten auf dem Rasen, sondern, was das Positions- und Passspiel angeht. Gerade im Spielaufbau und in Situationen, in denen der Gegner presst, hat die hochveranlagte Mannschaft enorme Probleme.

BVB ohne Konstanz und Selbstbewusstsein – Spieler im Dauertief

Der BVB schafft es in dieser Saison immer wieder, unterlegene Gegner durch unsaubere Abspiele und einfache Fehler zu Kontern und Ballbesitz einzuladen. Die Dortmunder machen ihre Gegner stark. Es fehlt an Struktur und vor allem an Konstanz, die den Verantwortlichen so sehr am Herzen liegt.