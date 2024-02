Das unfassbare Drama um Mamadou Doucouré

Er ist einer der größten Pechvögel, den die Bundesliga je erlebt hat. Mamadou Doucouré hat sich laut Rheinische Post - mal wieder - eine Verletzung zugezogen und fällt demnach bis mindestens Mitte März aus. Wann und ob Doucouré überhaupt noch einmal zurückkehrt, ist ungewiss. Im Sommer, so schreibt es die Zeitung, endet nach acht Jahren seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach . Sein Vertrag läuft aus.

Vom Verletzungspech verfolgt

Inzwischen sieht die Welt schon ganz anders aus: Der Marktwert von Upamecano wird bei transfermarkt.de auf rund 60 Millionen Euro geschätzt, er ist ein wichtiger Bestandteil des Kaders beim deutschen Rekordmeister, auch wenn es in den vergangenen Wochen nicht immer ganz rund lief . Doucouré hingegen ist mittlerweile seit siebeneinhalb Jahren quasi dauerverletzt, der Marktwert des 25-Jährigen wird auf lediglich 100.000 Euro beziffert.

Ausgerechnet in seinem letzten Einsatz für die U19 von PSG hatte sich Doucouré den ersten Muskelbündelriss zugezogen - der Beginn einer unfassbaren Leidenszeit.

Seit geraumer Zeit läuft der Verteidiger für die zweite Mannschaft der Fohlen auf, um behutsam wieder an den Profikader herangeführt zu werden. Immer wieder kämpfte sich das Talent in den vergangenen Jahren wieder auf den Platz zurück, doch ein Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten.

So auch am 10. Februar 2024, als der Linksfuß zu seinem langen ersehnten Pflichtspiel-Comeback kam. Gegen den FC Schalke 04 II wurde Doucouré in der 65. Minute eingewechselt und im Anschluss traten erneut muskuläre Probleme auf.