FC Bayern: Wird Upamecano zum Sorgenkind?

Wie schon in der Champions-League-Partie bei Lazio Rom war es auch beim VfL Bochum Upamecano, der zu kopflos agierte.

In der Tat: Upamecano, der eigentlich geschont werden hätte sollen, musste unverhofft schon in der 34. Minute für den an den Sehnen verletzten Noussair Mazraoui eingewechselt werden.