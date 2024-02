Bundesliga: Gladbach droht der Super-GAU - Kolumne von Tobias Holtkamp

Borussia Mönchengladbachs Saison hängt am seidenen Faden. Nur die Hoffnung auf das Pokalfinale in Berlin , verbunden mit der großen Sehnsucht nach dem ersten Titelgewinn seit fast 30 Jahren, bewahrt den Traditionsverein aktuell vor einer großen Krisendiskussion - die durchaus berechtigt wäre.

Die Borussia läuft in dieser Bundesliga-Saison nicht nur dem sportlichen Erfolg, sondern auch den eigenen Ansprüchen klar hinterher. Schon wieder. Doch tatsächlich ist es sogar noch schlimmer als in den vergangenen Jahren, als sie am Ende auf Platz zehn einliefen, zweimal hintereinander.