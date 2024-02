Bundesliga heute: FC Bayern - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 18:30 Uhr trifft der FC Bayern München auf RB Leipzig in einem Bundesliga-Spiel, das aufgrund der aktuellen Form beider Teams besonders interessant wird. RB Leipzig hat sich in den letzten vier Pflichtspielen gegen die Münchner als unbesiegt erwiesen, eine Leistung, die kein anderer Bundesligist derzeit gegen die Bayern vorweisen kann. Die Sachsen haben sogar die letzten beiden Auswärtsspiele in München gewonnen, eine Leistung, die nur Real Madrid von 2014 bis 2018 übertroffen hat. Auf der anderen Seite hat der FC Bayern München zuletzt drei Pflichtspiele in Folge verloren, eine Situation, die sie zuletzt im Mai 2015 unter Pep Guardiola erlebt haben.

Die Schlüsselspieler: Upamecano, Kane und Openda

Trotz der jüngsten Niederlagen des FC Bayern München gibt es einige positive Aspekte, insbesondere die Leistung von Dayot Upamecano. Trotz zweier Platzverweise in seinen letzten beiden Spielen hat er in dieser Bundesliga-Saison die beste Zweikampf- und Passquote aller Stammspieler der Bayern. Harry Kane, der ligaweit die meisten Schüsse abgegeben und die meisten Tore erzielt hat, wird ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. Bei RB Leipzig hat Lois Openda, der in seinen ersten 22 Bundesliga-Spielen mehr Tore erzielt hat als jeder andere Spieler in seinen ersten 22 Spielen für die Sachsen, eine beeindruckende Form gezeigt.

Die Ausgangslage: Bayerns Rückstand und Leipzigs Auswärtsform

Die Ausgangslage für das heutige Spiel ist für beide Teams nicht ideal. Der FC Bayern München hat nach 22 Spieltagen einen Rückstand von acht Punkten auf den Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Dieser Rückstand wurde seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung so spät in einer Bundesliga-Saison noch nie aufgeholt. RB Leipzig hingegen hat nur eines der letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen und ist seit elf Auswärtsspielen ohne Weiße Weste. Beide Teams werden also alles daran setzen, ihre Form zu verbessern und wichtige Punkte zu sammeln.

Wird FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

