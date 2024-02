Bundesliga: Horror-Diagnose! Eintracht-Neuzugang fällt lange aus

Die Befürchtungen haben sich bestätigt! Sasa Kalajdzic hat sich am Sonntag erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Das bestätigte sein Verein Eintracht Frankfurt am Montagnachmittag. Konkret sprachen die Hessen von einem Kreuz- und Außenbandriss im rechten Knie.

In der 9. Minute des Spiels beim SC Freiburg (3:3) war Kalajdzic ohne Fremdeinwirkung am Rande des Sechzehners zu Boden gegangen. Der Österreicher fasste sich ans Knie, welches bereits mit einem Tape-Verband versehen war. Nach Untersuchung folgte wenige Minuten später die Auswechslung.

Kalajdzic vom Pech verfolgt

Es ist bereits der dritte Kreuzbandriss in der Karriere des 26 Jahre alten Österreichers. Erst im Sommer 2022 hatte sich der zwei Meter große Stürmer nach seinem Wechsel in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers schwer am Knie verletzt und war rund ein Jahr ausgefallen.