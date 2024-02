Bundesliga: Verletzungsschock bei Eintracht Frankfurt! Stürmer-Star ausgewechselt

Bittere Nachrichten für Sasa Kalajdzic und Eintracht Frankfurt! Der Stürmer musste beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg (JETZT im SPORT1-LIVETICKER) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Was war passiert?

Kalajdzic immer wieder von Verletzungssorgen geplagt

In der 9. Minute ging Kalajdzic ohne Fremdeinwirkung am Rande des Sechzehners zu Boden. Der Österreicher fasste sich ans Knie, welches bereits mit einem Tape-Verband versehen war. Kalajdzic bekam medizinische Unterstützung und es wurden einige Checks am rechten Knie durchgeführt.

Zwei Minuten später dann der verletzungsbedingte Wechsel: Der 2 Meter große Angreifer ging mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine, für ihn kam Ansgar Knauff in die Partie. Schon in der Vergangenheit war Kalajdzic immer wieder von Verletzungssorgen geplagt gewesen.

Von 2019 bis 2022 war Kalajdzic für den VfB Stuttgart auf Torejagd gegangen, kurz nach seinem Wechsel nach England erlitt er zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Kreuzbandriss. Bei den Hessen will er zurück zu alter Stärke finden, eine Beschäftigung über den Sommer hinaus in Frankfurt könne er sich „vorstellen“, sagte der Torjäger.