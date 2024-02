Bundesliga: Neuer-Entscheidung gefallen! So geht Bayern wohl ins Topspiel in Leverkusen

Speziell in der Hintermannschaft darf bis zuletzt gerätselt werden. Der Einsatz von Torwart Manuel Neuer war lange fraglich. Wegen Knieproblemen hatte der 37-Jährige in dieser Woche bis Freitag nicht mit der Mannschaft trainiert. Doch am Samstagnachmittag gab Neuer nach SPORT1-Informationen grünes Licht für seinen Einsatz. Sky und Bild berichteten zuerst.