Bundesliga: RB Leipzig – 1. FC Union Berlin, 2:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Loïs Openda vor 44.032 Zuschauern zum 1:0 für Leipzig. Komfortabel war die Pausenführung des Heimteams nicht, aber immerhin ging RB Leipzig mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Benjamin Šeško versenkte die Kugel zum 2:0 für RB (48.). Der 1. FC Union Berlin stellte in der 58. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Rani Khedira, Aïssa Laïdouni und Kevin Volland für Lucas Tousart, András Schäfer und Janik Haberer auf den Platz. Den gebrauchten Tag von Union unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Christopher Trimmel durch eine Rote Karte (73.). Wenig später kamen Brenden Aaronson und Chris Bedia per Doppelwechsel für Benedict Hollerbach und Yorbe Vertessen auf Seiten des 1. FC Union Berlin ins Match (75.). In den 90 Minuten war Leipzig im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Union und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.