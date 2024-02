Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FC Köln, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Stuttgart und den FC ohne Torerfolg in die Kabinen. Enzo Millot traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den VfB Stuttgart (53.). Eric Martel vollendete in der 62. Minute vor 54.500 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. In der 65. Minute stellte der VfB personell um: Per Doppelwechsel kamen Silas Katompa Mvumpa und Maximilian Mittelstädt auf den Platz und ersetzten Woo-yeong Jeong und Anthony Rouault. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Stuttgart mit Köln kein Sieger ermittelt.