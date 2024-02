Bundesliga: Werder patzt gegen Heidenheim bei Jubiläumsparty

Böser Stimmungsdämpfer vor der großen Jubiläumsparty: Werder Bremens Bundesliga -Höhenflug ist ausgerechnet am grün-weißen Festtag vorerst geendet.

Vor den Augen von Klub-Heroen wie Dieter Eilts, Per Mertesacker und den Doublesiegern von 2004 unterlag das Team von Trainer Ole Werner dem so stabilen 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:2). Die Hoffnung auf den vierten Erfolg hintereinander zerplatzte, bevor am Abend die große Feier anlässlich des 125. Klub-Geburtstags anstand.