BVB: Adeyemi singt mit Loredana! Offensiv-Star taucht in neuem Song auf

Für den bis zuletzt an einem Syndesmosebandanriss laborierenden Karim Adeyemi läuft es sportlich in dieser Saison alles andere als rund. Nun macht er aber Abseits des Platzes Schlagzeilen. Der 22 Jahre alte BVB-Star ist Teil des neuen Loredana-Songs „27“, der an Valentinstag erschienen ist. Angesichts des Song-Titels, der die Trikot-Nummer von Adeyemi trägt, ist es wahrscheinlich, dass der Text auch ihm gewidmet ist. Loredana und Adeyemi sind schon seit längerem ein Paar.