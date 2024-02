BVB-Debütant – ein Lichtblick im dunklen Tunnel

Pohlmann gerät bisweilen in Vergessenheit

Im Sommer 2021 kam der Offensivspieler aus der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg nach Dortmund. Doch auch im Ruhrgebiet war er nicht für die Profis vorgesehen. Stattdessen durfte er jetzt immerhin in der 3. Liga kicken und gehört dort nicht nur in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern (19 Einsätze, fünf Tore, vier Assists). „Ich möchte irgendwann höher spielen. Am liebsten in der Bundesliga“, gab sich der offensiv flexibel einsetzbare Pohlmann vor gut einem Jahr selbstbewusst.