BVB: "Gefühl der Angst" - Haller mit emotionalen Worten

Direkt nach Abpfiff konnte der Angreifer seine Tränen im Interview nicht mehr verbergen und sorgte so für einen emotionalen Moment.

„Ein Gefühl, das man einfach nicht beschreiben kann“

Er fügt an: „Bei meinem Tor habe ich irgendwie versucht, den Ball zu erwischen. Als ich ihn dann im Netz gesehen habe, war das ein Gefühl, das man einfach nicht beschreiben kann. Alle Gefühle und Erinnerungen der Vergangenheit kamen auf einmal in meinen Kopf. Ich habe mir gedacht: ‚Ist das wirklich möglich? Ist das die Realität? Endlich!‘ Ich war sehr glücklich, aber habe auch direkt gehofft, dass wir die Führung nun halten. Ich war auf keiner Wolke, ich war auf dem Mond“

Dabei wäre es zur Heldenreise fast nicht gekommen. Im letzten BVB-Spiel des vergangenen Jahres hatte sich Haller am Sprunggelenk verletzt.

Haller: „Ein Gefühl der Angst“

„Umgehend nach der Verletzung war ich etwas schockiert. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und mich gefragt, ob ich überhaupt beim Afrika-Cup spielen kann. Ich wusste nicht, was ich denken soll, bevor ich die Diagnose erhalten habe. Es war ein Gefühl der Angst“, erzählt Haller.

In der Gruppenphase reichte es noch nicht zu Einsätzen. Haller musste zusehen, wie sein Team fast blamabel scheiterte.

„Das war sehr hart, da ich nicht eingreifen konnte. Wir haben uns sehr lange auf dieses Turnier im eigenen Land gefreut. Durch die schlechten Spiele in der Gruppenphase mussten wir auf ein Wunder hoffen, dass dann auch eingetreten ist. Es ist unfassbar, dass wir die Gruppenphase mit drei Punkten und einer Tordifferenz von -3 überstanden haben. Wir wussten, dass wir eine zweite Chance bekommen hatten, die wir einfach nicht wegwerfen durften“, so Haller.

Wann ist Haller wieder fit?

„Ich sehe die Jungs jeden Tag und mache mein Aufbauprogramm am Trainingsgelände. Ich möchte so schnell wie nur möglich wieder auf den Platz zurückkehren. Ich freue mich, die Jungs im Stadion zu unterstützen und endlich wieder die gelbe Wand zu sehen“, kündigt der neue Nationalheld der Elfenbeinküste an.