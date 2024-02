Afrika-Cup: Tränenreicher Triumph von BVB-Star Haller

Nach seiner Hodenkrebs-Diagnose im Sommer 2022 drohte seine Karriere als Profifußballer vorbei zu sein. Der 29-Jährige kämpfte sich aber zurück und spielte eine bärenstarke Bundesliga -Rückrunde für den BVB (9 Tore; 5 Vorlagen). „Der Mensch Sébastien Haller mit diesem Willen, mit dieser positiven Energie hat uns so gefehlt in der Kabine“, hob BVB-Coach Edin Terzic damals seinen Kampfgeist hervor.

Haller: „Wir haben uns einen Traum erfüllt“

„Wir haben so oft von diesem Moment geträumt“, sagte der 29-Jährige, der wenig später dann doch noch Einblick in seine Gefühlswelt gewähren konnte, über das verdiente 2:1 im Finale gegen Nigeria. Haller selbst hatte es mit seinem späten Siegtreffer herausgeschossen: „Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt. Diese Szenen der Freude, die hat das Land verdient.“

Danach fiel er, wie er selbst auch zugegeben hat, in ein Loch. Bislang konnte er sich nicht wieder herauskämpfen. In der bisherigen Saison kam er für den BVB in elf Spielen zum Einsatz, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung. Sein letzter Auftritt von Beginn an war Mitte September gegen Freiburg (4:2). Mit der Verpflichtung von Niclas Füllkrug rückte Haller in die zweite Reihe.