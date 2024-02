BVB: Mateu Morey erlebt bei Comeback Gänsehaut-Moment

Es war DER Gänsehaut-Moment aus Dortmunder Sicht beim 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg ! Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit kündigte Stadionsprecher Norbert Dickel eine ganz besondere Rückkehr an.

Es waren zwar nur ein paar Minuten, aber für Morey waren diese Minuten etwas ganz Besonderes. Schließlich ist es genau 1.015 Tage, also fast drei Jahre her, dass der Spanier zuletzt im Signal-Iduna-Park auf dem Feld stand - damals zu Corona-Zeiten noch ohne Publikum. Im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel (5:0) überstreckte er im Laufduell ohne gegnerische Einwirkung sein Knie und wälzte sich anschließend vor Schmerzen schreiend auf dem Rasen. Diagnose: Totalschaden im Knie. Es war der Beginn einer langen Leidenszeit , die geprägt war von erneuten OPs und gescheiterten Comeback-Versuchen - bis heute.

„Sehr viele persönliche Krisen“

„Das, was er in den letzten Monaten durchgemacht hat, kann man nur nachfühlen, wenn man mal selbst Sportler war“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. „Er hat sehr viele persönliche Krisen durchlebt und unglaublich schwierige Phasen.“

Immer wieder hatte sich der Rechtsverteidiger, der 2019 aus der Jugend des FC Barcelona zum BVB gewechselt war, versucht zurückzukämpfen und über Einsätze in der zweiten Mannschaft heranzuarbeiten. Sein bislang letztes Pflichtspiel hatte Morey am 13. August 2022 für den BVB II in der 3. Liga bestritten. Danach folgte mit einer erneuten Knie-OP ein herber Rückschlag und wiederum eine monatelange Zwangspause.