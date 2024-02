BVB und die Wiederentdeckung der DNA

Ist das der Wendepunkt? Ballsicherheit, schnelles Umschaltspiel, Kreativität. Es scheint so, als hätte der BVB zurück zu seiner DNA gefunden. „Gegen Freiburg ist seit langem mal wieder der Matchplan der Borussia und von Trainer Edin Terzic aufgegangen. Das hat Spaß gemacht“, lobte SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer das Auftreten der Dortmunder Mannschaft nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Freiburg .

Nicht nur wegen der bisherigen vier Siege (ein Unentschieden) im Jahr 2024 sah Oliver Müller „die beste Vorstellung in diesem Jahr. Die Champions League mal außen vorgelassen. Da fallen mir nämlich noch die Auftritte gegen Newcastle und Mailand ein.“

Rückkehr der Stammkräfte ermutigen BVB

Doch wie kommt das auf einmal? Dortmund ließ am Freitagabend Gegner und Ball laufen. Die Freiburger kamen nur selten ins Gegenpressing. Der Spielaufbau der Dortmunder war meist kontrolliert, ohne dabei zu großes Risiko einzugehen.

„Dazu kommt, dass sie durch die Rückkehr ihres Stammkeepers Gregor Kobel und vor allem ihrer Kreativspieler Reus, Brandt und Co. wieder mehr Selbstbewusstsein und -verständnis in ihren Aktionen haben“, ist sich Müller sicher.

„Für mich mitentscheidend war auch wieder Julian Ryerson auf der rechten Verteidiger-Position, der mit seinem Einsatz und seiner Leidenschaft der Mannschaft so viel gibt“, merkte Sedlbauer an. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete den Norweger gar als „Maschine“.

Borussia Dortmund wieder „BVB-like“

Gegen den SC erzielten die Dortmunder in Person von Doppelpacker Donyell Malen ihr neuntes Kontertor in dieser Saison – Ligabestwert! Allein vier davon steuerte der Niederländer bei. Bei beiden Malen-Toren hieß der Vorbereiter Niclas Füllkrug.

„Das Zusammenspiel in der Offensive, das zuletzt so oft stockte, klappte endlich mal. Füllkrug schafft es ohnehin, wie kein anderer deutscher Spieler, den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor zu behaupten und zu verteilen. Dazu kommt, dass die Dortmunder endlich mal wieder ihre Schnelligkeit ausspielen konnten“, analysierte Sedlbauer und meinte. „Das ist doch genau das, was die Fans und Verantwortlichen im Verein sehen wollen. Das ist endlich wieder ‚BVB-like‘. Jeder im Team konnte sich steigern und seinen Beitrag leisten.“