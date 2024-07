Was einem BVB-Sorgenkind helfen könnte

Applaus für den Rückkehrer! Am Dienstag wurde Ramy Bensebaini zu Beginn der öffentlichen Trainingseinheit des BVB in Osaka (Japan) vom Team auf dem Platz willkommen geheißen. Nach einer kurzen Ansprache von Nuri Sahin bekam der 29-Jährige Sonderapplaus.

Das erste Mal seit einigen Monaten ist Bensebaini zurück im Mannschaftstraining, das erste Mal seit Monaten konnte er die Einheit vollumfänglich mitmachen. Für einen Einsatz in den beiden Testspielen in Asien reichte es allerdings noch nicht.

Zweite Chance für BVB-Star: „Ramy wird zu kritisch gesehen“

Maatsen überflügelt Bensebaini

Bensebaini plötzlich wieder Außenverteidiger Nummer eins

Mehr als 30 Millionen Euro will man für einen Außenverteidiger auf keinen Fall auf den Tisch legen. Bis sich ein geeigneter Kandidat findet, ist Bensebaini also die erste Option.

BVB-Star Bensebaini profitiert von Sahins System

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl meinte: „Ramy war eine ganze Zeit lang verletzt. Wir haben eine Vielzahl an Spielern, von denen wir uns einen Schritt nach vorne erhoffen. Ich glaube, dass die Jungs alle gewillt sind. Das zeigen sie mir. Sie gehen mit sehr viel Ehrgeiz in diese Aufgaben und wir sehen ihr Potenzial.“

Für Bensebaini steht also schon im zweiten Jahr der Neustart in Dortmund an. Über das Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) will er sich zur verlässlichen Stammkraft aufschwingen. Und gleichzeitig wird er hoffen, dass die BVB-Verantwortlichen nicht allzu schnell auf dem Transfermarkt fündig werden.