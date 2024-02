Der größte Pechvogel des FC Bayern - er wurde mit Kompany verglichen

Nach starken Leistungen bei der U-17-EM wurde er im Mai 2022 für die Abwehr geholt, beim Rekordmeister setzte man große Hoffnungen in den 1,88 Meter großen Verteidiger.

Bayern-Juwel wurde mit Kompany verglichen

„Er bringt unglaublich viel für einen modernen Innenverteidiger mit. Er ist groß, schnell und technisch sehr begabt. Von seiner Physis und seiner Spielweise her erinnert er mich an Vincent Kompany“, schwärmte 2023 im SPORT1-Interview noch der ehemalige Bayern-Campus-Coach von Buchmann, den er in der U17 trainierte: „Ich sehe großes Potenzial bei Tarek!“