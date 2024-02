Nächstes Verletzungsdrama um Bayern-Juwel?

Um Bayern-Juwel Tarek Buchmann scheint sich das nächste Drama abzuspielen. Der 18-Jährige soll sich in der Reha einen erneuten Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen haben und bereits von einem Top-Spezialisten in Finnland operiert worden sein. Das berichten Sky und Bild übereinstimmend.

Buchmann hatte im vergangenen Sommer seinen ersten Profivertrag erhalten und steht in München noch bis 2026 unter Vertrag. In der Sommer-Vorbereitung zog er sich die erste Muskel-Blessur an derselben Stelle zu. Im September folgte ein Muskelbündelriss, als er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga spielte.