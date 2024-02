DFL-Investor: Gladbach setzt sich für neue Abstimmung ein

Investoren-Deal: 50+1-Regel in Gefahr?

Schippers betonte in dem Interview auf der Vereins-Homepage, er hätte auch schon im Dezember einer offenen Wahl zugestimmt. "Man hätte nicht geheim abstimmen müssen", sagte er und fügte an: "Generell ist eine geheime Abstimmung aber kein Teufelszeug und kein Fehler." Wenn es aber "vor allem dieser Punkt ist, an dem sich die Gemüter so reiben", stünde der Klub einer neuen Abstimmung positiv gegenüber.