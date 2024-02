DFL-Proteste immer heftiger! Bundesliga-Spiel bei Union droht Abbruch

Ein Ende der Fan-Proteste gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist noch lange nicht erreicht - aber die nächste Eskalationsstufe erreicht . So viel steht angesichts der Ereignisse der bisherigen und seit 15.30 Uhr laufenden Samstagsspiele in der Bundesliga definitiv fest.

Der Reihe nach: In der 25. Minute musste zunächst die Partie FC Augsburg gegen RB Leipzig unterbrochen werden. Grund dafür war ein Banner der FCA-Fans, das sich gegen die Investoren-Pläne der DFL richtet. Nach nur wenigen Minuten konnte die Partie allerdings wieder fortgeführt werden.

Union gegen Wolfsburg unterbrochen: Abbruch droht

Die Folge: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg) holte die Teams an die Seitenlinie, ehe sich die Spieler mit ihren Trainern für ein weiteres Vorgehen besprachen.

Bereits nach nur zehn Sekunden wurde die Partie abermals unterbrochen und beide Teams in die Kabinen geschickt. Nach Angaben von Sky sollen Fanvertreter der Klubs nun beruhigend auf die Fans einwirken. Die Verantwortlichen in den Katakomben diskutieren aktuell das weitere Vorgehen - bei nochmaligen Vorfällen droht ein Spielabbruch.

„Es ist nicht gestattet, Gegenstände jeglicher Art auf das Spielfeld zu werfen. Ihr gefährdet damit die weitere Austragung dieses Spiels“, versuchte an der alten Försterei Stadionsprecher Christian Arbeit zu deeskalieren.

„Wir sind so kurz davor, dieses Spiel nicht weiter austragen zu können. Es ist der letzte Versuch des Schiedsrichter-Gespanns, dieses Spiel zu Ende zu bringen und zu einem sportliche Ergebnis zu bringen.“

Tennisbälle sorgen auch im Borussia-Park für Zwangspause

Damit aber noch immer nicht genug in den Bundesliga-Stadien: Nach gut einer halben Stunde erreichte der Tennisball-Protest auch den Borussia-Park im Duell der Gladbacher Fohlen gegen Darmstadt 98 und sorgte auch dort für eine Unterbrechung.

In den anderen Partien gab es bislang keine oder nur kurze Störungen.

Die Proteste hatten in der vergangenen Woche neue Dynamik gewonnen. Am Samstag verursachten Fans mit einem Tennisball-Regen in Berlin eine mehr als halbstündige Unterbrechung des Zweitliga-Topspiels zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV.