Didi Hamann: Zoff mit Ex-BVB-Coach verriet viel über seine Arbeitsauffassung

Marco Rose geriet beim BVB mit Hamann aneinander

Der zuvor von Gladbach nach Dortmund gewechselte Coach hatte das Team zwar auf Platz 2 in der Bundesliga geführt, enttäuschende Ergebnisse in den Pokalwettbewerben und anhaltende defensive Probleme im Team bewogen die BVB-Macher nach „intensiver Saisonanalyse“ aber zu einem vorzeitigem Schlussstrich - Rose musste Platz machen für Edin Terzic.

„Zu einfach, zu billig“ - zu weit weg?

Roses Antwort: „Es war von Beginn an so, dass Didi Hamann gegen uns nagelt.“ Er fände es „schwierig“, sich „jede Woche hinzustellen und gegen uns zu schießen“, wie Hamann es tue. Sachliche Kritik sei berechtigt, aber bei Hamann sei es zu oft „zu einfach, zu billig“, so Rose. Rose monierte auch zu häufige persönliche Kritik an einzelnen Spielern - namentlich Marco Reus - und dass Hamann im TV-Studio weit weg vom Dortmunder Arbeitsalltag sei.