Diese Szene lässt Leverkusen-Coach Alonso wüten

Florian Wirtz versuchte nach einem Ballgewinn im Mittelfeld, den durchgestarteten Jeremie Frimpong mit einem Steilpass in die Tiefe zu schicken. Doch Frimpong, der wohl uneinholbar in Richtung Tor marschiert wäre, kam auf Höhe der Mittellinie zu Fall.

Doppelte Bestrafung für Leverkusen

Nur Alonso, der sich inzwischen längst wieder beruhigt hatte, konnte seinen Spieler in die Kabine und weg von Schiri Gerach manövrieren. Der Spanier unterhielt sich anschließend selbst noch mit dem Referee, ehe er in die Kabine ging.

Leverkusen profitiert von Zentner-Patzer

In der zweiten Halbzeit mühte sich Leverkusen in einem umkämpften Spiel zum 2:1-Erfolg gegen stark kämpfende Mainzer. Die Werkself profitierte von einem groben Patzer des Mainzer Torhüters Robin Zentner. Bis in die 68. Minute agierte der Außenseiter aus Mainz gegen Leverkusener auf Augenhöhe. Doch dann fasste sich Robert Andrich aus knapp 25 Metern ein Herz. Seinen harten, aber nicht platzierten Schuss ließ der Mainzer Torhüter völlig ohne Not ins Tor durchrutschen.