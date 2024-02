Slapstick-Tor bringt Leverkusen Arbeitssieg gegen Mainz und neuen Rekord

Bayer Leverkusen müht sich zur Bestmarke! Beim 2:1-Heimerfolg gegen Mainz 05 profitierte der Tabellenführer von einem groben Patzer von Torhüter Robin Zentner und stellte durch das 33. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage einen neuen deutschen Rekord auf. Damit verbesserte der Spitzenreiter die Bestmarke der Bayern (32 von 2019 bis 2020).

Bis in die 68. Minute agierte der Außenseiter aus Mainz gegen Leverkusener auf Augenhöhe. Doch dann fasste sich Robert Andrich aus knapp 25 Metern ein Herz. Seinen harten, aber nicht platzierten Schuss ließ der Mainzer Torhüter völlig ohne Not ins Tor durchrutschen.

Durch den Erfolg hat das Team von Xabi Alonso, der nach einer gelben Karte in der Halbzeit wütete und ebenfalls verwarnt wurde , nun schon elf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayern München. Mainz verpasste einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Die 05er liegen weiter einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.

Bundesliga: Xhaka jubelt kurios

Der Tabellenführer ging früh in Führung. Granit Xhaka nahm einen Abpraller aus knapp 20 Metern direkt und traf sehenswert über Robin Zentner im Tor der Mainzer hinweg zum 1:0. Beim anschließenden Torjubel sorgte der Schweizer für Aufregung, als er eine Verletzung vortäuschte und sogar der Leverkusener Teamarzt auf den Platz eilen wollte. Verletzt war Xhaka aber nicht und konnte anschließend weiterspielen.

Erfolgsserie von Bayer hält weiter an

Der in dieser Phase starke Zentner hielt die Mainzer mit Paraden mehrfach im Spiel, wie schon in Heidenheim fehlte der Werkself aber oftmals auch die Genauigkeit. Chancen von Hofmann (40.) und Alejandro Grimaldo per Freistoß (43.) vereitelte Zentner.