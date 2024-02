Dreesen stützt Tuchel - und Bayern sucht die Leichtigkeit

Für dieses so wichtige Topspiel hatte Tuchel die Grundordnung der Bayern geändert, eine Dreier-Abwehr aufs Feld geschickt, wollte den Gegner überraschen - wurde dann aber selbst von seinem Gegenüber Xabi Alonso auf dem falschen Fuß erwischt. Der Spanier schickte unerwartetes Personal ins Rennen, und das Coaching-Duell ging ziemlich klar an ihn.

Er übernehme "die Verantwortung für die Taktik", sagte Tuchel später, "wir werden aber nie beweisen können, was mit einer anderen Taktik passiert wäre." Und nicht nur Müller nahm eher die Mannschaft in die Pflicht. "Wenn das, was mir fehlt im Training da ist und der Trainer spricht diese Lücken an, dann müssen wir auch mal die Spieler anpacken", sagte er bei Sky: "Es waren genügend Spieler von internationalem Format dabei und da braucht man nicht die Schuld beim Trainer zu suchen."