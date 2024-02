Eintracht Frankfurt: Transfersaga um Hugo Ekitiké offiziell beendet

Ekitiké wird bis zum Saisonende ausgeliehen, im Anschluss besitzen die Hessen eine Kaufoption. In welcher Höhe diese liegt, wurde in der Mitteilung des Vereins nicht verraten. Laut Sky soll sie 30 Millionen Euro betragen.

Eintracht-Zugang Ekitiké hat schon lange nicht mehr gespielt

In Frankfurt soll Ekitiké die Offensive verstärken - er kommt aber praktisch ohne Spielpraxis zur Eintracht. In der laufenden Saison hat er ganze acht Minuten auf dem Platz gestanden. Unter Trainer Luis Enrique spielte er nach einem Kurzeinsatz zu Beginn der Saison keine Rolle mehr.

Nach dem Vakuum in der Sturmspitze in der Hinrunde ist der französische Juniorennationalspieler bei der SGE nach Sasa Kalajdzic nun bereits der zweite Neuzugang für die Mittelstürmerposition im Wintertransferfenster.

Im Sommer hatte Frankfurt seine Topstürmer Randal Kolo Muani an PSG abgegeben. Schon damals wollte die Eintracht Ekitiké im Gegenzug nach Deutschland holen, ein Deal ließ sich aber nicht mehr realisieren. Diesmal ging am letzten Tag des Transferfensters alles gut. Er bekommt die Trikotnummer 11.

Ekitiké schaffte den Durchbruch zum Profi bei Stade de Reims. Nach seinem Debüt in der Ligue 1 wurde er für ein halbes Jahr an Velje BK in Dänemark verliehen.

Zurück in Frankreich gelangen ihm in der Saison 2021/22 in 26 Einsätzen wettbewerbsübergreifend elf Toren und vier Vorlagen, was ihn auf dem Radar von PSG auftauchen ließ.