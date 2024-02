Eintracht-Präsident: Beck zum Fischer-Nachfolger gewählt

Zeitenwende bei Eintracht Frankfurt: Mathias Beck ist neuer Präsident des Fußball-Bundesligisten. Der 52-Jährige wurde während der Jahreshauptversammlung am Montagabend in der Jahrhunderthalle mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Peter Fischer gewählt. Fischer (67) schied nach 24 Jahren unter Standing Ovations aus, in seine Amtszeit fiel unter anderem 2022 der Triumph in der Europa League.