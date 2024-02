Erstaunliches Aussagen: Erik ten Hag zum FC Bayern?

Der einstige Superstar glaubt, dass es zu einer Trainer-Rochade kommen könnte, bei der ten Hag in München und der aktuelle Arsenal-Coach Mikel Arteta in Manchester landen würde.

„Arteta würde Arsenal für ManUnited verlassen, zu 100 Prozent“, sagte Ferdinand in seinem YouTube-Channel Five: „Niemand sagt, dass es so kommen wird. Aber falls ManUnited in einem wilden Traum sagt: ‚Erik ten Hag, das war‘s.‘ Oder falls Erik ten Hag zu Bayern München geht und Arteta dann auf der Liste ganz oben wäre: Dann würde Arteta gehen.“