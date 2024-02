Europa-Startplätze: So reicht Rang fünf für die Königsklasse

Von den insgesamt vier zusätzlichen Königsklassen-Tickets vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Saison im Europacup am besten abschneiden. In diesem Ranking liegt die Bundesliga (14,500 Punkte) auf Rang zwei hinter Italien (15,571). Sollte dies auch am Ende der Saison so sein, würde Platz fünf in Deutschland die Champions-League-Qualifikation bedeuten. Allerdings hat die englische Premier League (13,875) mit sechs Klubs noch einen mehr im Rennen und setzt die Bundesliga-Klubs damit unter Druck.