FC Bayern: Nächster Verletzungsschock für Tuchel! Neuzugang verletzt

Bei der 0:3-Pleite bei Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende hatte der Franzose erstmals in der Startelf gestanden, allerdings auf der für ihn ungewohnten linken Seite, was Tuchel einiges an Kritik eingebracht hatte. Er selbst sah beim 0:1 durch Josip Stanisic nicht gut aus, gegen Lazio Rom in der Champions League (0:1) kam er nicht zum Einsatz.