FC Bayern: Tuchel-Hamann-Zoff geht weiter - "Nehme ihm das nicht ab"

Der Zoff zwischen Thomas Tuchel und Dietmar Hamann geht in die nächste Runde!

Zwar hatte sich TV-Experte Hamann zuletzt für seine harsche Kritik am Bayern-Trainer entschuldigt , doch Tuchel zweifelt an der Aufrichtigkeit des früheren Bayern- und Liverpool-Profis.

Bayern-Trainer Tuchel schockiert von Hamann

„Ich war bei einem Fantreffen und wir waren alle schockiert, was er daraus gemacht hat. Deshalb ist es völlig egal, ob er sich entschuldigt. Ich nehme es ihm nicht ab und deshalb ist es auch nicht maßgeblich“, führte Tuchel weiter aus.

Leidenschaftlicher Kampf in Bochum

Tuchel wettert gegen Berichterstattung

Tuchel, der kürzlich verlauten ließ, dass er zu seiner Zeit in England mehr Anerkennung erfahren habe, nahm aber nicht nur Bezug auf Hamann, er kritisierte die allgemeine Berichterstattung rund um seine Person deutlich.

„Wenn wir jetzt einfach nur mal letzte Woche nehmen, wo wir ohne acht Nationalspieler zu unserem Angstgegner nach Augsburg reisen und gewinnen. Dann fährst du zur Bayern-Familie zum Fanclub, machst das gerne, bleibst da zwei, drei Stunden und am Abend brechen dann die Nachrichten über dich herein. Das macht was mit dir“, gab er im Gespräch mit SPORT1 zu.