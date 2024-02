FC Bayern: Tuchel muss sich nicht alles gefallen lassen - Kommentar

Klare Worte, klare Kante: Thomas Tuchel hat am Samstagabend mit aller Deutlichkeit verbal zurückgeschlagen - vor allem gegen Didi Hamann.

Der hatte Tuchel am vergangenen Sonntag zunächst für seine Worte bei einem Fantreffen harsch kritisiert und sich später dafür entschuldigt. Jetzt reagiert der Bayern-Coach und machte am SPORT1 -Mikrofon klar: „Ich nehme es ihm nicht ab!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine unsouveräne Reaktion von Tuchel? Muss man keinesfalls so sehen!

Tuchel musste um seinen Ruf fürchten

Das ist nur fair, denn die Reichweite des Ex-Fußballers Hamann ist enorm. Tuchel muss also schnell in die Offensive gehen, wenn er nicht will, dass sein Ruf nachhaltig beschädigt wird. Und das tut er mit seinem aktuellen Statement.